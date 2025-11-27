Глава МИД Украины ждет «конкретных результатов» от переговоров с США

Украине нужны «конкретные результаты» продолжающихся переговоров с американской стороной относительно мирного урегулирования украинского конфликта.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает телеканал Sky News.

«Конкретные результаты, которые позволят добиться прогресса. Для нас чрезвычайно важно, и Украина неоднократно демонстрировала это, — добиться перемирия», — отметил он.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».