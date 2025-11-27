В Белом доме заявили о близости к урегулированию конфликта на Украине

Переговорный процесс по Украине достиг беспрецедентной близости к возможному урегулированию конфликта.

Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Белом доме.

«Мы сейчас как никогда близки к окончанию войны», — заявил высокопоставленный американский чиновник, подчеркнув, что оптимизм внутри команды президента США Дональда Трампа довольно высок.

При этом ряд европейских чиновников, поддерживающих Киев, признают, что на фоне давления на линии фронта и коррупционного скандала вокруг президента Украины Владимира Зеленского его готовность пойти на уступки возросла.

Ранее издание The New York Times сообщало, что министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве пытался убедить союзников ускорить работу над мирным урегулированием конфликта на Украине.