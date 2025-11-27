Евродепутаты призвали ввести на Украину иностранных миротворцев

Депутаты Европарламента (ЕП) выступили за размещение миротворческой миссии под мандатом Совбеза ООН по обе стороны линии боевого соприкосновения на Украине и за предоставление Киеву гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Североатлантического договора, являющегося учредительным документом НАТО. Соответствующая резолюция была одобрена на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

В поддержку инициативы выступил 401 парламентарий, против проголосовали 70, еще 90 воздержались. Резолюции Европарламента не являются юридически обязывающими и носят исключительно рекомендательный характер даже для институтов Евросоюза. "В рамках гарантий безопасности для предотвращения любых будущих нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины по обе стороны линии соприкосновения должна быть развернута надежная международная миротворческая и наблюдательная миссия с мандатом Совета Безопасности ООН", - говорится в документе.

По мнению евродепутатов, любое будущее соглашение о мире "не должно ограничивать способность Украины защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность".

"Такое соглашение должно предлагать надежные гарантии безопасности Украине на уровне статьи 5 Североатлантического договора и статьи 42(7) Договора о Европейском союзе", - уточняется в резолюции, где также содержится призыв обеспечить Украине "свободу выбора союзов" без возможности запрета со стороны РФ.

Любое будущее мирное соглашение, по мнению авторов, "должно обязывать Россию полностью компенсировать Украине весь материальный и нематериальный вред". Никакого упоминания об ответственности Киева за какие-либо преступления в резолюции не содержится. Также депутаты ЕП предлагают гарантировать возвращение всех военнопленных и гражданских заключенных.

Позиция России

Тема возможной отправки военнослужащих западных стран на Украину в случае урегулирования кризиса в качестве гарантий безопасности стала вновь активно подниматься европейскими политиками после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа. Москва выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, они могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после плебисцита, проведенного в марте 2014 года после госпереворота на Украине.