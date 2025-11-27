Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью телеканалу Phoenix назвала фейками сообщения о том, что она возлагала на Польшу и страны Балтии вину за обострение украинского кризиса.

В октябре Меркель дала интервью венгерскому изданию Partizan. Отвечая на вопрос о конфликте, Меркель высказала мнение, что пандемия коронавируса могла сыграть роль, поскольку снизила возможности прямых переговоров сторон. Она также изложила события последних месяцев до эскалации конфликта, упомянув одним из последних этапов в этой последовательности отказ восточноевропейских стран от нового формата переговоров Россия

- Евросоюз, который был предложен летом 2021 года. В результате слова Меркель некоторые СМИ и политики интерпретировали так, что якобы она считает именно отказ от нового формата одной из причин эскалации конфликта.

"Такое нужно называть фейк-новостями. Этого в тот момент не говорилось. Обсуждалось развитие событий. Также это описано в книге "Свобода" и в течение года ни у кого это не вызывало возмущения. Сегодня порой такое происходит, когда высказывания ставятся в ложный контекст, вслед за этим начинается волна возмущения, потому что мало кто читает оригинальные высказывания", - сказала Меркель в интервью телеканалу Phoenix.

Она напомнила, что весной 2021 года американский президент Джо Байден провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. По ее словам, ее не устраивало, что европейцы не ищут диалога с Москвой, оставляя дело на усмотрение американцев. Поэтому она летом того же года предложила на саммите лидеров ЕС создать новый механизм диалога с Россией.

"Это было встречено критикой. Это был мой последний саммит ЕС перед выборами [в Германии] в сентябре 2021 года. Я это упомянула (в интервью в октябре - прим. ТАСС). Это не связано с обвинениями, кто виноват в войне", - сказала Меркель.

Меркель утвердительно ответила на вопрос, значит ли это ее пояснение, что она не возлагает часть вины на Прибалтику и Польшу.