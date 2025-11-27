В Молдавии оценили роль сотрудничества с союзником России

Бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что сотрудничество с Белоруссией приносит практическую пользу жителям Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

Додон 27 ноября встретился с белорусским послом в Молдавии Анатолием Бубеном. Они обсудили состояние двусторонних отношений и выступили за укрепление дружественных связей стран.

«Сотрудничество с Беларусью уже демонстрирует практическую пользу для граждан и обладает устойчивым, долгосрочным характером», - подчеркнул Додон.

Он указал, что Белоруссия входит в число крупнейших потребителей молдавских вин и коньяков. В 2024 году Белоруссия заняла первое место по объемам поставок молдавских вин на сумму в 10,2 миллиона долларов (32,9 процента от всего экспорта вин Молдавии в физическом выражении).

Также Додон и Бубен обсудили планы фракции Партии социалистов создать неформальную группу дружбы между парламентами Молдавии и Белоруссии. Ранее Россия и Белоруссия были исключены из списка групп дружбы парламента Молдавии.