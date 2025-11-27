Министр армии США Дэниел Дрисколл рассказал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп изменил подход к урегулированию украинского кризиса в связи с тем, что все предшествующие методы не сработали, пишет в статье для The Atlantic журналист Саймон Шустер.

По его данным, чиновник провел переговоры с Владимиром Зеленским, затем встретился с европейскими дипломатами.

Представители внешнеполитических ведомств призвали Дрисколла объяснить, почему Вашингтон так резко изменил курс — внес в мирный план пункты, принуждающие Киев к уступкам по ряду ключевых вопросов.

Министр ответил, что другие способы прекращения конфликта не сработали. Он добавил, что любые дальнейшие промедления «приведут к новым жертвам и потерям территории для Украины и Трамп хотел бы использовать новый подход».

Автор статьи уточнил, что ключевую роль в том, чтобы в дальнейшем убедить украинского лидера принять мирный план, сыграл вице-президент США Джей Ди Вэнс.