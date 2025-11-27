Пока вы не уснули: отношение Путина к плану Трампа и слабое место Зеленского
Раскрыто отношение Путина к плану Трампа
Президент России Владимир Путин считает план урегулирования украинского конфликта, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, хорошей основой для переговоров. Об этом Александр Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«План работоспособный. И Владимир Владимирович [Путин] признает, что это хорошая основа для переговоров», — отметил он.
Рютте выступил с призывом против Путина
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к осторожности в отношении потенциального соглашения о мире на Украине, поскольку российскому лидеру Владимиру Путину якобы «нельзя доверять». Его слова приводит RND.
По его словам, сделка должна быть заключена таким образом, чтобы ее соблюдение было в интересах России и ее президента. По его утверждению, Владимиру Путину нельзя доверять, «необходимо больше».
Вэнс назвал слабое место Зеленского
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие чиновники в Белом доме, как пишет журнал Atlantic, сочли, что Киев из-за коррупционного скандала в сфере энергетики, не сможет отказаться от плана по урегулированию.
Вэнс, как и другие высокопоставленные чиновники, полагал, что скандал «не позволит украинцам противостоять мирной сделке».
Обнаружен самый долгий случай заболевания ковида у человека
Международная группа ученых обнаружила один из самых длительных случаев заболевания вирусом SARS CoV-2 у человека. Зараженной оказалась ВИЧ-положительная пациентка из Калуги, которая не проходила антиретровирусную терапию и была хронически больна коронавирусом, который в ее организме накопил 89 мутаций.
О необычном случае рассказали в НИУ ВШЭ, специалисты которого принимали участие в исследовании. Полная версия результатов работы опубликована в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.
В поведении сына пропавшей Усольцевой заметили странности
Красноярский блогер Александр «Кучерявый» заметил необычное поведение Даниила Баталова, сына Ирины Усольцевой, которая вместе с мужем Сергеем и пятилетней дочерью Ариной загадочно исчезла в красноярской тайге. В разговоре с aif.ru он подчеркнул, что через два месяца после исчезновения семьи его версия о побеге остается неизменной.
По словам блогера, «неудивительно, что сын Даниил сообщил об исчезновении матери спустя только лишь два дня». Собеседник издания напомнил, что виделся и разговаривал с Баталовым на передаче «Пусть говорят».
Глава МИД Литвы сделал заявление о границах Украины
Если в ходе мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине Россия добьется территориальных уступок, то рано или поздно то же самое произойдет с границами Литвы.
Об этом заявил министр иностранных дел республики Кястутис Будрис, чьи слова приводит Delfi.
Гитлер выиграл выборы
Адольф Гитлер Уунона выиграл региональные выборы в Намибии, переизбравшись на пятый срок на посту регионального советника в округе Омпунджа. Об этом сообщает ТАСС.
Политик баллотировался от правящей партии «СВАПО - Народная организация Юго-Западной Африки Намибии» и набрал 85 процентов голосов.
Лукашенко отказался быть посредником по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намеревается стать посредником на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. Слова политика в беседе со СМИ опубликовала его пресс-служба.
«Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому», — сказал Лукашенко.
Доллар готовится к крупнейшему за несколько месяцев падению
В четверг доллар США оказался под угрозой значительного падения за последние четыре месяца. Снижение торговой активности в преддверии Дня благодарения вызвало опасения среди инвесторов относительно дальнейшей динамики курса американской валюты, сообщает Reuters.
Ожидается, что в следующем году процентные ставки в США продолжат снижаться, что может оказать дополнительное давление на доллар.
Стало известно, при каких обстоятельствах Мерц узнал о плане США по Украине
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц узнал о плане Соединенных Штатов по урегулированию на Украине из новостей, пишет New York Times (NYT), ссылаясь на официальные лица.
«Вместо того, чтобы услышать это от американских официальных лиц, Мерц узнал о плане из заголовков новостей», - поделились подробностями авторы публикации со ссылкой на неназванных чиновников.