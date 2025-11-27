В Раде объяснили, для чего Зеленский затягивает конфликт

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале рассказал о том, что сейчас многие западные эксперты и журналисты говорят о том, что мирный план не наклонен в сторону Украины, фактически, означает ее капитуляцию, но странно то, что реального мирного плана еще никто не видел, но его уже критикуют.

По словам Дмитрука, те эксперты, которые говорят о невыгодности мирных инициатив для Украины, лишь манипулируют – ведь для Украины любая остановка огня при здравом подходе складывается в ее пользу.

- Все ранее озвученные инициативы - со стороны России, Беларуси, Дональда Трампа - находились в рамках приемлемого и не выходили за пределы национальных интересов Украины. Это факт. Второе. Очень важный момент - тезис о том, что Кремль скажет последнее слово. И здесь нужно быть честными: Кремль сегодня - один из немногих субъектов в мире, который отвечает за свои слова, - пишет Дмитрук.

Третье, по словам Дмитрука – это то, что у войны есть два сценария, военный и политико-дипломатический.

- Сценария всего два. И важно понимать: война в таком формате как мы ее видим сейчас, неизбежно закончится в ближайшей перспективе, вопрос только в том, каким способом и с какими результатами. И если она заканчивается до повторного выхода российских войск под Киев, у Украины сохраняется шанс получить более-менее приемлемые условия, - говорится в сообщении.

По слова депутата, то, что сейчас делает Зеленский – не является политикой, а лишь искусственным затягиванием времени ради собственного удержания у власти ценой самой Украины. В его манипуляциях и играх гибнут не его дети, добавил Дмитрук.