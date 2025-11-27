Дипломаты сообщили о «серьезном прогрессе» в сближении позиций России и Украины

Дипломаты, близкие к переговорам по урегулированию ситуации на Украине, сообщают о «серьезном прогрессе» в сближении позиций Москвы и Киева.

Об этом пишет журнал The Economist.

«Те, кто близок к переговорам, говорят о «серьезном прогрессе» в сближении позиций Украины и России», — говорится в сообщении издания.

По оценке журнала, президент США Дональд Трамп отказался от своего требования о подписании соглашения по Украине до конца ноября. Кроме того, как отмечается в материале, некоторые из самых острых вопросов соглашения отложены для последующего обсуждения на личной встрече Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».