Что происходит в мире сегодня: дроны Киева в Британии и угроза от Латвии

В четверг, 27 ноября, стало известно о соглашении по дронам, которое заключили Лондон и Киев, а также об угрозе дефицита газа в Британии. В Индонезии тем временем произошло землетрясение магнитудой 6,6.

Украина и Британия подписали соглашение о дронах

Украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что украинские дроны-перехватчики начнут производить в Британии. Как сообщает РИА Новости, Британия и Украина подписали лицензионное соглашение о производстве беспилотников.

Дроны, которые планируется производить в Британии, рассчитаны на уничтожение барражирующих боеприпасов. По словам Шмыгаля, предприятие в Британии будет выпускать до нескольких тысяч беспилотников в месяц. Эти дроны в дальнейшем будут передаваться Украине.

В Латвии предложили разобрать железную дорогу в Россию

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что власти страны рассматривают возможность полного демонтажа участков железной дороги, ведущих в Россию. Об этом сообщает LSM+.

Ринкевичс подчеркнул, что Латвия планирует согласовать свою позицию с Литвой и Эстонией. По его словам, больше ясности по этому вопросу появится в начале 2026 года. Президент страны заявил, что напряженная ситуация на восточной границе будет сохраняться еще долгое время, и демонтаж рельсов представляет собой «одно из возможных решений».

Британцев предупредили о дефиците газа

Оператор британской энергосистемы NESO предупреждает, что в 2030-х годах Великобритания может столкнуться с дефицитом газа. Как пишет Financial Times, страна становится все более зависимой от импорта топлива, что ставит под сомнение энергетическую стратегию правительства. По мнению NESO, дефицит поставок возникнет, если Британия будет переходить к снижению выбросов углерода медленнее, чем планировалось, и ее система может не справиться с потерей крупного объекта инфраструктуры.

Хотя ожидалось, что поставок будет достаточно для удовлетворения спроса при нормальных погодных условиях, стресс-тесты в неблагоприятных условиях выявили «возникающий риск для безопасности поставок газа» в начале 2030-х годов. Добыча в Северном море падает - бассейн приходит в упадок после своего расцвета в 2000-х годах, в то время как терминалы по переработке газа уже закрываются или будут закрыты в ближайшие годы. Британия исторически полагалась на терминалы и трубопроводы, поставляющие газ из Северного моря. Но теперь она все больше зависит от терминалов в Уэльсе и на юге Англии, которые могут принимать поставки сжиженного природного газа со всего мира.

ОДКБ выступила за расширение взаимодействия с ООН

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили за расширение взаимодействия ОДКБ с ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

Члены организации назвали ООН уникальной площадкой равноправного диалога. В ОДКБ выразили «неприятие односторонних принудительных мер, противоречащих уставу ООН», которые используются некоторыми странами «в качестве инструментов политического, экономического и финансового давления».

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6

По данным Геологической службы США, 27 ноября на острове Симёлуэ у побережья Суматры на западе Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Сообщений о разрушениях или предупреждений о цунами не поступало, пишет CNA.

Землетрясение, очаг которого находился на глубине в 25 километров, заставило местных жителей немедленно покинуть дома. Подземные толчки продолжись около семи секунд.