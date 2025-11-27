Министр армии США Дэниел Дрисколл устранил представителей Евросоюза (ЕС) от переговорного процесса по Украине из-за предвзятости. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, присутствовавших на встрече на Украине 21 ноября, Дрисколл заявил, что европейские чиновники слишком сблизились с украинскими коллегами, чтобы объективно оценивать ситуацию. Он также добавил, что европейские страны не участвуют в переговорах, чтобы «не было слишком много поваров».

Ранее стало известно, что Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве пытался убедить союзников ускорить работу над мирным урегулированием конфликта на Украине. Как утверждают собеседники NYT, Дрисколл объяснил необходимость скорого урегулирования ростом ракетного потенциала России. При этом, по данным газеты, аргументы американского министра «нашли отклик» у представителей Европы.