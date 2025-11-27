Депутат Европарламента от Венгрии Андраш Ласло обвинил европейских лидеров в нежелании урегулировать украинский кризис мирным путем и призвал немедленно начать переговоры с Россией. Перевод его слов приводит Telegram-канал Пул N3.

Он подчеркнул, что Венгрия выступает с инициативой найти политическое решение конфликта на Украине, но для этого нужно дипломатическое взаимодействие.

«Европейские лидеры даже не пытаются ничего сделать. Если вы вспомните кризис 2014 года, тогда Ангела Меркель и французский президент сели за один стол с российским президентом и украинским президентом. Они вели переговоры и пришли к соглашению, которое продержалось восемь лет. Сегодня ни один западноевропейский лидер не готов сесть за стол переговоров и заняться дипломатией», - констатировал Андраш Ласло.

Напомним, что после того, как стало известно о новом мирном плане, который Вашингтон передал украинским властям, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала давление «единственным языком, на который реагирует Россия». Она пообещала продолжать усиливать давление «до тех пор, пока не появится реальная готовность двигаться по верному пути к миру».