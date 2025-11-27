Мерц необычным образом узнал о мирном плане США по Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц узнал о плане США по урегулированию конфликта на Украине из новостей. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух официальных лиц.

© Global look

«Вместо того чтобы услышать это от американских официальных лиц, Мерц узнал о плане из заголовков новостей», — говорится в публикации.

По информации журналистов, команде немецкого канцлера пришлось несколько раз связываться с Вашингтоном, чтобы добиться телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом для получения деталей.

В NYT сообщили, что с подобной ситуацией столкнулся не только Мерц, но и многие главы европейских МИД, которые впервые услышали о плане США в Брюсселе 20 ноября.

«Пытаясь добиться ясности, министры тут же начали давить на главу МИД Украины Андрея Сибигу, который присоединился к их встрече в формате телеконференции», — написали в статье, добавив, что на тот момент у Сибиги также было мало деталей.

27 ноября замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что позиция европейских стран по урегулированию украинского конфликта исключает их участие в переговорном процессе. Он обратил внимание, что на всех этапах конфликта Европа демонстрировала враждебное отношение к России и говорила о потенциальной войне с РФ. В связи с этим не может идти и речи «ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств», сказал он.