В Генпрокуратуре ФРГ подтвердили выдачу подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Генпрокуратура Германии подтвердила выдачу украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Об этом пишет ТАСС.

«Подозреваемый сегодня был экстрадирован из Италии. Завтра он должен предстать в Карлсруэ перед следственным судьей Верховного суда ФРГ», — сказала представитель пресс-службы ведомства, старший прокурор Инес Петерсон.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии Сергея Кузнецова. По словам его адвоката Николы Канестрини, защита намеревалась обратиться в Кассационный суд для обжалования этого решения.

Кузнецова задержали в августе в Италии по подозрению в причастности к подрывам «Северных потоков». Сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Северных потоков».