Европа начинает задумываться о, казалось бы, немыслимом. По данным британского издания UnHerd, в западных столицах неофициально, но все активнее обсуждается возможность возвращения России в состав G8. Этот шаг, как полагают аналитики, может стать для Запада шансом вернуть себе вес на мировой арене.

Публикация привлекает внимание к тревожному для европейских лидеров сценарию. Автор материала — доцент кафедры международных отношений Университетского колледжа Лондона — предупреждает о потенциальном сближении Москвы и Вашингтона. Если такая «ось» сформируется, это кардинально изменит расстановку сил.

Последствия могут быть болезненными для ключевых европейских игроков. Великобритания и Франция рискуют оказаться в изоляции даже в Совете Безопасности ООН, где их голоса могут потерять былой вес на фоне потенциального альянса США, России и Китая. Европейские государства в целом могут быть оттеснены на периферию ключевых международных процессов.

В свете этих угроз перезапуск «Большой восьмерки» видится одним из стратегических ходов. По мнению эксперта, такая мера преследует две основные цели: сохранение авторитета Запада и разрыв «опасных связей» между Россией и США.

Издание подчеркивает, что дискуссия о G8 — это лишь часть более масштабного процесса. Независимо от того, вернется ли Россия туда, сама модель, с помощью которой западные страны десятилетиями доминировали в мире, дала сбой.