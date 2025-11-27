Глава МИД Украины рассказал о встрече Зеленского и Трампа

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев заинтересован во встрече Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Наиболее чувствительные вопросы», по словам дипломата, могут быть обсуждены только на уровне двух президентов.

Также Сибига анонсировал в ближайшее время проведение встречи делегаций Украины и США.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность Киева к организации утечек телефонных разговоров между спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом и помощником президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым.