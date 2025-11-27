NYP: Байдена впервые увидели с сыном Хантером после ухода из Белого дома

Бывшего президента США Джо Байдена впервые с момента его ухода из Белого дома запечатлели в компании сына Хантера, пишет издание New York Post.

Новые фото и видео были опубликованы американским изданием. На записях видно, как Байден и его семья, включая Хантера, прогуливаются по центральным улицам города Нантакет. Их сопровождали сотрудники Секретной службы.

Во время прогулки Байден общался с местными жителями. Он оставил уличному музыканту 20 долларов в чехле для скрипки, а затем вместе с семьей пообедал в кафе. После обеда Байден и Хантер разъехались в разных автомобилях.

Семья Байденов традиционно проводит День благодарения в Нантакете, где останавливается в имении миллиардера Дэвида Рубинштейна. По сведениям издания, именно в этом городе Байден мог обсуждать с родственниками возможность помилования Хантера в 2024 году.

