Зеленский рассказал о работе с США по установлению «гарантированного мира»

Украина работает с Соединенными Штатами и европейскими союзниками Киева над обеспечением «гарантированного мира» в стране.

Об этом в своем Telegram-канале по итогам телефонного разговора с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Проинформировал о совместной с Америкой и другими партнерами работе над шагами к установлению гарантированного мира», — отметил он.

По словам Зеленского стороны обсудили направления сотрудничества: продовольственную безопасность, сельское хозяйство и цифровизацию.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».