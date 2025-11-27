Брижит Макрон оказалась в центре нового громкого скандала

Французская газета Le Canard enchaîné опубликовала расследование, в котором утверждается, что первая леди Франции Брижит Макрон одобрила нецелевое использование средств проекта Pièces jaunes (с фр. «Желтые монеты»). По данным газеты, два миллиона евро пошли на поддержку ассоциации «Электронное детство» (e-Enfance), которой руководит одна из соратниц Брижит Макрон.

Проект «Желтые монеты» - французская кампания солидарности, проводимая Фондом больниц ежегодно с 1989 года для сбора средств на улучшение условий лечения детей и подростков. В рамках кампании французом предлагается жертвовать монеты достоинством от одного цента до двух евро (отсюда название - некоторые из этих монет желтые).

Собранные средства направляются на «улучшение повседневной жизни госпитализированных детей и подростков», а также их семей и медицинских работников. Поддерживаемые проекты охватывают широкий спектр: от приобретения игрушек до ремонта больниц, создания уютных семейных пространств и комнат для родителей.

По данным Le Canard enchaîné: будучи президентом Фонда больниц, Брижит Макрон согласовала передачу двух миллионов евро, собранных проектом «Желтые монеты», на поддержку ассоциации «Электронное детство». Ею руководит Жюстин Атлан, одна из близких подруг первой леди Франции и казначей «макронистского» аналитического центра Renaissance Numérique. «Электронное детство» - организация, борющаяся с онлайн-насилием в отношении несовершеннолетних.

Фонд больниц ежегодно собирает пожертвования для кампании «Жёлтые монеты» и распределяет их через конкурсы. Пожертвования призваны облегчить жизнь госпитализированных детей и это «не совсем сфера деятельности» «Электронного детства», подчеркивается в статье. Основная задача ассоциации - сообщать о противозаконном контенте в интернете властям и платформам, которые платят ассоциации за эту работу.

По информации Le Canard enchaîné, перенаправленные из «Жёлтых монет» средства, среди прочего пошли на обучение 1200 сотрудников Maisons des Adolescents (Молодежных центров) особенностям цифрового мира. Однако, как сообщается, в 2024 году это обучение прошли только 159 из них. Более того, обучение проводилось в формате видеоконференции.

Le Canard enchaîné заявила, что офис Брижит Макрон пока не ответил на вопросы газеты.