Папа Римский прибыл в Турцию

Папа Римский Лев XIV прибыл в столицу Турции Анкару в рамках своей первой зарубежной поездки, которая включает апостольские визиты в республику и Ливан. Об этом сообщает Vatican News.

© Газета.Ru

Лайнер авиакомпании Ita Airways с флагами Турции и Ватикана на взлетной полосе встретила делегация турецких властей и представителей Католической церкви в республике. После церемонии глава Святого престола посетит мавзолей первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, а затем встретится с действующим главой государства Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего отправится в Стамбул.

28 ноября по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея (православный патриарх — прим. ред.) папа Лев XIV примет участие в молитве на берегу озера Изник по случаю 1700-й годовщины Первого Никейского собора (церковный собор, созванный в 325 году в городе Никее по указу императора Константина I — прим. ред.).

В Ливане, куда понтифик прилетит 29 ноября, Лев XIV проведет отдельные встречи с президентом Джозефом Ауном, а затем выступит перед представителями властей, дипломатического корпуса, а также с населением страны. Последним событием визита папы 2 декабря станет торжественное богослужение на набережной Бейрута.