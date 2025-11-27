Трампа оштрафовали на миллион долларов за «легкомысленные» иски

Федеральный апелляционный суд в США оставил в силе решение о штрафе в размере почти одного миллиона долларов, наложенном на президента страны Дональда Трампа и его бывшего адвоката Алину Хаббу за подачу «легкомысленных» исков против Хиллари Клинтон, в которых последнюю обвиняли в попытках фальсификации выборов главы государства в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою соперницу на голосовании, которое Трамп в итоге выиграл, как и других представителей Демократической партии США, участвовавших в расследовании так называемого российского следа в американских президентских выборах, республиканец обвинял в сговоре с целью нанести ему репутационный ущерб.

В 2023 году суд вынес решение, отметив, что Трамп «прекрасно осознавал последствия своих действий». В этот раз претензии вновь ставшего президентом политика апелляционная инстанция назвала «несвоевременными и необоснованными», а саму жалобу — не содержащей какие-либо конкретные утверждения, которые могли бы обеспечить фактическую поддержку сделанным выводам.

Тем временем, 26 ноября стало известно, что в штате Джорджия закрыли последнее уголовное дело в отношении Трампа и его команды, связанное с их попытками оспорить итоги выборов 2020 года, по итогам которых президентом стал Джо Байден.