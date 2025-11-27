Западу стоит признать необходимость уступок России для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил бывший старший советник министра обороны Пита Хегсета Дэн Колдуэлл, сообщает The NewYork Post.

Экс-советник Пентагона подчеркнул, что большая часть американского внешнеполитического истеблишмента заблуждается относительно рычагов влияния, которыми обладают США в этом конфликте. Он обратил внимание, что военная поддержка Украины и санкции не смогли заставить Россию изменить политический курс.

«Необходимо взаимодействовать с русскими и признать тот факт, что придется пойти им на уступки. Альтернатива — продолжение войны и дальнейшее ухудшение положения Украины», — заключил Колдуэлл.

Ранее газета The New York Times Республиканской партии расколе из-за подготовленного спецпредставителем президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом проекта мирного плана. В частности, лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл вступил в соцсети X в заочный спор с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, поддерживающим дипломатическое урегулирование конфликта.

Работающие на Вооруженные силы Украины (ВСУ) американские специалисты назвали мирный план администрации Трампа катастрофическим провалом внешней политики США. В частности, ветеран спецназа армии США, обучавший и консультировавший ВСУ с февраля 2022 года, назвал инициативу «полной чушью и предательством со стороны Трампа».

Сын президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший в ответ обвинил критиков Уиткоффа в желании провала мирного урегулирования на Украине.

«Похоже, эти СМИ и идиоты из "глубинного государства" никогда не добивались успеха в переговорах в реальном мире», — высказался бизнесмен.

В свою очередь, газета The Guardian со ссылкой на экс-сотрудника разведки предположила, что за утечкой записей переговоров помощника президента России Юрия Ушакова с Уиткоффом могут стоять спецслужбы государств Европы. Специалист полагает, что работники европейских спецслужб намеренно «слили» в прессу сведения о разговоре, чтобы сорвать усилия США по урегулированию украинского конфликта.

Еще один источник издания выразил мнение, что виновниками утечки могут быть сотрудники Центрального разведывательного управления США или Агентства национальной безопасности, которые недовольны политикой президента Дональда Трампа и его администрации.

Журналисты издания также не отрицают возможной причастности Украины к утечке информации, поскольку Киев заинтересован в подрыве позиций Уиткоффа. Но в то же время «риск катастрофической ссоры с американцами в случае поимки с поличным заставил бы украинских чиновников крепко задуматься» о целесообразности такого поступка, отмечается в статье.