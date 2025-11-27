Президент Таджикистана рассказал о предложении Путина

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял предложение президента России Владимира Путина встретиться в Санкт-Петербурге 21 декабря.

Об этом политик заявил на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке, передает ТАСС.

«Я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение 21 [декабря] встретиться в Санкт-Петербурге», — подчеркнул президент Таджикистана.

Рахмон также добавил, что встречи лидеров стран Содружества независимых государств (СНГ) в Санкт-Петербурге перед Новым годом уже стали традицией.

Ранее Путин пошутил над коллегой из Таджикистана во время вечерней прогулки после саммита СНГ в Душанбе. Журналист Павел Зарубин отметил, что, помимо этого, президенты России и Таджикистана вспоминали истории, которые связаны с общим советским прошлым своих стран.