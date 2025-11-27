Ключевым препятствием для прекращения войны в Донбассе являются внутриполитические риски для Владимира Зеленского, пишет журналист Саймон Шустер в статье для The Atlantic.

Согласно материалу, администрация Дональда Трампа, начиная с их встречи в октябре, оказывает давление на Киев, требуя завершить конфликт. Тогда Трамп отказался изучать карты с фронтом, которые пытался презентовать украинский лидер, а его настроение испортилось после того, как провалилось обещание Зеленского окружить российские войска под Покровском. Именно после этого, как свидетельствуют «пленки Уиткоффа», Вашингтон и Москва начали подготовку нового мирного соглашения, которое впоследствии оформилось в виде 28 пунктов.

В Белом доме, наряду с Трампом, на скорейшем прекращении войны «зациклен» вице-президент Вэнс, стремящийся достичь результата до промежуточных выборов в следующем году. Коррупционный скандал в Украине американская сторона расценила как фактор, ослабляющий способность Киева сопротивляться мирному соглашению. В Штатах начали продвигать тезис о том, что дальнейшие промедления приведут лишь к новым жертвам и территориальным потерям для Украины, о чем, в частности, заявлял в Киеве американский генерал Дрисколл.

Украинская сторона, в свою очередь, избрала тактику внешнего согласия с Трампом, чтобы не выглядеть препятствием на пути к миру. Однако де-факто Киев намерен сопротивляться ключевому требованию Путина, отраженному и в 28 пунктах Трампа, – выводу войск из Донбасса. По мнению источника в ОП, сдача этого региона была бы для Зеленского равносильна «политическому самоубийству».

«Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет его за это пинать, пока он не сломается», – заявил близкий помощник президента.

Таким образом, при готовности Киева обсуждать любые форматы прекращения огня, непримиримость сторон по территориальному вопросу грозит вернуть мирный процесс в тупик.