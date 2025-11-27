Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР

По инициативе правительства КНДР русский язык стал обязательным предметом для изучения в школьной программе, начиная с четвертого класса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Министерства природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Министр уточнил, что в России более трех тысяч учеников изучают корейский язык.

«Большая часть из них изучает его как второй или третий иностранный язык», — сказал Козлов в своем приветственном обращении на заседании межправительственной комиссии.

Россия надеется на открытие Центра открытого образования на русском языке в КНДР в 2026 году. Этот объект будет функционировать на базе педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. В настоящее время ведется строительство здания.