Трамп назвал главную угрозу национальной безопасности США

Главная угроза национальной безопасности США — слабая миграционная политика.

Об этом Дональд Трамп на фоне нападения на двух сотрудником Нацгвардии возле Белого дома, передает Associated Press.

«Ни одна страна не может допустить такого риска для нашего выживания», — сказал политик, отметив, что «отвратительное нападение» подтверждает его слова.

Ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США рассказал, что открывший стрельбу рядом с Белым домом и ранивший двоих бойцов Национальной гвардии афганец сотрудничал с американскими правительственными структурами при администрации экс-президента США Джо Байдена. По словам главы управления, предыдущая администрация оправдала прибытие афганца в страну в сентябре 2021 года, так как тот сотрудничал с ЦРУ в качестве члена сил, помогавшим Соединенным Штатам в Кандагаре до хаотичного вывода войск.

Республиканец от штата Техас и член палаты представителей Конгресса США Брэндон Гилл призвал начать массовую депортацию «дикарей» после стрельбы. Он обратил внимание, что исламский терроризм чужд большей части американской истории.

