Лукашенко дал совет Зеленскому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Владимиру Зеленскому нужно признать существующие реалии и не торпедировать переговоры по урегулированию конфликта.

Об этом он сообщил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

"Я ему когда-то в начале войны советовал, как поступить. Если бы он тогда сделал так, не было бы вообще этих вопросов, 28 или сколько там этих вопросов (в плане по урегулированию - прим. ТАСС", - сказал он.

Лукашенко добавил, что если бы Украина выполнила Минские договоренности, то конфликта бы не было, а страна сохранила бы границы 1991 года.

"Но если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему еще раз, оказавшись тогда правым, хочу ему - не совет дать, он лучше меня может знать ситуацию - хочу просто сказать, что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть с учетом реалий на фронте, нужно договариваться, не надо торпедировать переговорный процесс", - сказал президент.

Он призвал Зеленского остановить войну, в которой гибнут люди.

"Самое главное - ты потеряешь страну. Но если правда, что говорят, там ранчо, где то еще что-то прикупили, конечно, ты найдешь место для жизни. А что будут делать украинцы, миллионы человек? Поэтому подумай, исходя из обстановки", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Украина сейчас имеет выход к морю, но "этого может не быть".