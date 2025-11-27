Нападение на бойцов национальной гвардии США в Вашингтоне свидетельствует о нарастании раскола в американском обществе, которое скатывается во внутренний межрелигиозный и межэтнический конфликт. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Александр Каргин.

Ране президент США Дональд Трамп подтвердил, что напавший на военнослужащих Нацгвардии в Вашингтоне является выходцем из Афганистана. Он назвал эту страну «адской дырой на земле» и отметил, что стрелявшего «доставила администрация» его предшественника Джо Байдена.

Сам факт нападения на нацгвардейцев в Вашингтоне уже никого не удивляет, ведь подобные инциденты происходят в США на регулярной основе. Удивительным является то, что в Америке сейчас происходит определенное скатывание общества во внутренний межрелигиозный и межэтнический конфликт. Большинство подобных нападений в основном совершается выходцами с Ближнего Востока, завербованными различными радикальными группировками. И усиление таких радикальных структур, их способность вербовать людей – это яркая примета современности. С другой стороны, мы наблюдаем и усиление внутри США позиций политиков, являющимися выходцами с Ближнего Востока. И вокруг этого в США происходит раскол общества. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Инцидент со стрельбой по бойцам нацгвардии приведет к росту негативных настроений со стороны американцев в отношении проживающих в США выходцев с Ближнего Востока, подчеркнул эксперт.

«Вместе с тем переехавшие в США за последние годы выходцы из ближневосточных стран, которых в Америке немало, не чувствуют, что они интегрированы в жизнь страны. Они чувствуют некую отчужденность. Так что в дальнейшем межэтнический и межнациональный раскол в США будет только нарастать», - отметил Каргин.

После ЧП в Вашингтоне американские власти усилят меры по выявлению и депортации нелегальных мигрантов, проживающих в США, добавил эксперт.

«Трамп всем этим уже активно занимается, но теперь у него будет еще один аргумент в пользу данного вектора», - отметил политолог.

Предприниматель Илон Маск ранее призвал к радикальным мерам в ответ на стрельбу, произошедшую в Вашингтоне.