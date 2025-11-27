Лукашенко выразил недоумение, что экс-президент КР не может навестить могилу отца
Президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания глав государств-членов ОДКБ пообщался с представителями СМИ.
Предвосхищая вопрос киргизских журналистов про бывшего президента республики Курманбека Бакиева, который после революции 2010 года находится в Беларуси, Александр Лукашенко заявил, живет он там нормально.
"Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Очень страдает и скучает по стране. Он хочет посетить могилу отца, и это безобразие, что бывшему президенту этого не позволяют! Я думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством республики", - заявил лидер белорусов.
Лукашенко с большой теплотой прокомментировал отношения с Киргизией.
При этом президент РБ отметил, что за последние год-два Киргизская Республика стала значительно богаче.
"Я заметил, как вы много чего строите, молодцы. Мы с россиянами попали под санкции, а вы, киргизы, молодцы, воспользовались ситуацией. И правильно сделали!"
Говоря о белорусско-киргизских отношениях, Лукашенко привел такой пример: когда украинцы начали разрушать инфраструктурные объекты на территории России, прежде всего нефтеперерабатывающие, исчезло топливо и в Киргизии.
"Мы по своим обязательствам россиянам много чего поставляем, есть два мощных завода. Но и вы попросили помочь. Мы откликнулись, оторвали кусочек от россиян и сотрудничаем с вами. Так что у нас с вами очень близкие, добрые отношения", - констатировал Лукашенко.
Общение Александра Лукашенко было, пожалуй, последним "рабочим" моментом в рамках заседания глав государств - членов ОДКБ. После этого президент Беларуси присоединился к коллегам в зале, где проходил торжественный обед с концертной программой.