Лукашенко выразил недоумение, что экс-президент КР не может навестить могилу отца

Президент Беларуси Александр Лукашенко после заседания глав государств-членов ОДКБ пообщался с представителями СМИ.

© Российская Газета

Предвосхищая вопрос киргизских журналистов про бывшего президента республики Курманбека Бакиева, который после революции 2010 года находится в Беларуси, Александр Лукашенко заявил, живет он там нормально.

"Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Очень страдает и скучает по стране. Он хочет посетить могилу отца, и это безобразие, что бывшему президенту этого не позволяют! Я думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством республики", - заявил лидер белорусов.

Лукашенко с большой теплотой прокомментировал отношения с Киргизией.

"Помните, мы у вас покупали семена свеклы, потому что не могли их вывести у себя - погода не та. Мы даже это сохранили. Я уже не говорю о поставках в Киргизию нашей техники", - ответил Лукашенко киргизским журналистам.

При этом президент РБ отметил, что за последние год-два Киргизская Республика стала значительно богаче.

"Я заметил, как вы много чего строите, молодцы. Мы с россиянами попали под санкции, а вы, киргизы, молодцы, воспользовались ситуацией. И правильно сделали!"

Говоря о белорусско-киргизских отношениях, Лукашенко привел такой пример: когда украинцы начали разрушать инфраструктурные объекты на территории России, прежде всего нефтеперерабатывающие, исчезло топливо и в Киргизии.

"Мы по своим обязательствам россиянам много чего поставляем, есть два мощных завода. Но и вы попросили помочь. Мы откликнулись, оторвали кусочек от россиян и сотрудничаем с вами. Так что у нас с вами очень близкие, добрые отношения", - констатировал Лукашенко.

Общение Александра Лукашенко было, пожалуй, последним "рабочим" моментом в рамках заседания глав государств - членов ОДКБ. После этого президент Беларуси присоединился к коллегам в зале, где проходил торжественный обед с концертной программой.