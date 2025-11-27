Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель сравнила ФРГ с тонущим «Титаником» и потребовала не давать денег «украинским военным спекулянтам». Ее слова приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению политика, нынешнее состояние страны все больше напоминает ситуацию на «Титанике», который «уже кренится на бок, но бортовой оркестр продолжает играть все те же успокаивающие мелодии».

«Кризис наступил, и это не просто один айсберг — их как минимум пять, и они рвут корпус нашего государственного корабля. Вместо того чтобы, как обещали, урезать лишние расходы и консолидировать бюджет, вы выбрасываете деньги в окно целыми горстями», — заявила она, оценивая действия властей.

Алиса Вайдель привела в пример траты на Украину в размере 11,5 миллиардов евро, подчеркнув, что нет никакой уверенности в том, что эти деньги «не уйдут в карманы коррумпированных военных спекулянтов».

«Пятикратный кризис — не роковая неизбежность, а прямой результат политических ошибок. Так дальше продолжаться не может», — констатировала она.

Ранее на Украине разразился коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение семи участникам преступной схемы в энергетике. По данным следствия, из бюджета была похищена сумма, эквивалентная ста миллионам долларов. В деле оказался замешан близкий друг Владимира Зеленского Тимур Миндич, а также несколько министров.