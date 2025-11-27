Глава МИД Эстонии назвал собственные два пункта в мирном плане по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что даже если удастся прийти к единому знаменателю в мирном плане по Украине, то он должен состоять всего из двух пунктов. Его слова приводит ERR.

Первый пункт, по его словам, должен заключаться в давлении на Россию. Второй – в поддержке Украины. Как утверждает Цахкна, Россия якобы не демонстрирует стремления к мирному урегулированию конфликта.

«Поэтому я считаю, что мы все еще далеки от мира», — сказал Цахкна.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».