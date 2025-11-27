Украина не имеет своего плана урегулирования, поскольку глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет мира, написал в своем телеграм-канале депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Украинский парламентарий задался вопросом, где мирный план Зеленского. При этом депутат Рады напомнил, как год назад глава киевского режима представил план победы с несокрушимой мощностью и мощной несокрушимостью.

«А может, все-таки надо было представить украинский мирный план?», - поинтересовался он. По мнению нардепа, дело в том, что плана Украины нет, поэтому и появляются другие. «Потому что, может, Зеленский не очень хочет мира, потому что у его друзей все хорошо», - поделился своей точкой зрения Гончаренко*.

Ранее Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных средств массовой информации, план включает передачу под контроль Российской Федерации всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии фронта в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности вооруженных сил Украины вдвое, запрет размещать на украинской территории иностранный военный контингент и оружие, способное наносить удары вглубь РФ.

Зеленскому предрекли побег из страны

Как подчеркивал президент России Владимир Путин, у Москвы есть текст мирного плана Соединенных Штатов, но предметно его пока не обсуждали. Глава российского государства допустил, что соответствующий документ может стать основой окончательного урегулирования. По его словам, хотя ситуация на линии боевого соприкосновения в целом устраивает российскую сторону, поскольку ведет к достижению целей специальной военной операции, страна остается открытой для переговоров и разрешения проблем мирным путем.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей Европейского союза, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к предложению Вашингтона. Западные СМИ опубликовали два варианта внесенных изменений. По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч военнослужащих, по другой — каких-либо ограничений нет.