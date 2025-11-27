Президент России Владимир Путин считает план урегулирования украинского конфликта, разработанный администрацией президента США Дональда Трампа, хорошей основой для переговоров.

Об этом Александр Лукашенко в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«План работоспособный. И Владимир Владимирович [Путин] признает, что это хорошая основа для переговоров», — отметил он.

По словам Лукашенко, этот вариант мирного плана не является окончательным. Белорусский лидер подчеркнул, что документ составлен в спешке, его необходимо дорабатывать и прописать «все до мелочей», чтобы избежать двоякого толкования положений.

26 ноября в Киргизии прошла двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России. На ней Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске.