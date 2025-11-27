Брюссель разрушает энергетическую безопасность Европы, отрезая ее от поставок российских углеводородов.

Об этом заявил в интервью Радио и телевидению Сербии министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Европейский союз и Брюссель сейчас огромным молотом уничтожают европейскую энергетическую безопасность, отрезая себя от российских источников энергии", - сказал министр.

По оценке Сийярто, ЕС не заботится о рациональности в вопросах энергоснабжения европейских стран и не учитывает особенности их географического положения.

"Венгрия в силу инфраструктуры и географии не может отгородиться от российских источников энергии", - отметил глава МИД.

По его словам, ведущий из Хорватии трубопровод имеет низкую пропускную способность по сравнению с потребностями Венгрии.

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа (в соответствии с долгосрочными контрактами с "Газпромом") по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В 2024 году по этому маршруту в страну поступило 8,5 млрд куб. м. газа. Как ранее сообщал Сийярто, примерно такой же объем поставок ожидается и в 2025 году.