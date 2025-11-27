Экс-глава ЕК назвал ситуацию в мире худшей со времен Второй мировой войны

Бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэл Баррозу считает, что мир переживает худшую ситуацию со времен Второй мировой войны.

"Я часто говорю, что Европе нужен кризис для принятия решений, - отметил он в интервью испанской газете El Mundo. - ЕС строится через кризисы и последующие ответы". "Это худшая ситуация, которую мы переживали в мире со времен Второй мировой войны", - считает Баррозу, занимавший пост главы ЕК с 2004 по 2014 год.

Он заявил о "раздробленной, поляризованной, непредсказуемой и опасной" геополитической обстановке.

Бывший председатель Еврокомиссии обусловил эту ситуацию, в частности, соперничеством между США и Китаем, последствиями пандемии, ростом уровня неопределенности и конфликтом на Украине.