Что произошло в мире 27 ноября: Слуцкое восстание и взрыв Boeing 727

27 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — Слуцкое восстание и взрыв Boeing 727. Подробности — в материале «Рамблера».

Слуцкое восстание

27 ноября 1920 года началось Слуцкое восстание — первое масштабное вооруженное выступление за независимость Белоруссии. Тысячи белорусов сражались за независимость с 1918 года, а в 1920-м была создана первая белорусская армия. Причиной восстания стал Рижский мирный договор, разделивший Белоруссию между Польшей и Советской Россией. Слуцкий уезд стал центром национального движения, где формировались антибольшевистские и антипольские силы. Первая Слуцкая бригада войск БНР, насчитывавшая около 4000 человек, вступила в бой с большевиками 27 ноября, захватив пленных. Однако численное превосходство врага вынудило белорусов отступить. К концу декабря 1920 года 1500 бойцов сложили оружие на границе. Слуцкое восстание стало важной вехой в борьбе за независимость Белоруссии. В 1948 году в Германии был установлен памятник его участникам, а в современной республике 27 ноября отмечается День героев.

Взрыв Boeing 727

27 ноября 1989 года пассажирский самолет Boeing 727 авиакомпании Avianca выполнял рейс AV203 из Боготы в Кали. На борту находились 6 членов экипажа и 101 пассажир. В 07:11 самолет взлетел из аэропорта Боготы и набрал высоту. Через 5 минут, на эшелоне 130 (4 километра), в хвосте самолета прогремел взрыв. Затем последовал более мощный взрыв: сдетонировали пары топлива в пустом центральном баке. Самолет разлетелся на части, обломки разбросало на три мили вдоль гор близ городка Соача. Все 107 человек на борту погибли. Еще трое человек на земле погибли от упавших обломков. Теракт организовал наркобарон Пабло Эскобар.

Крушение поезда «Невский экспресс»

27 ноября 2009 года поезд «Невский экспресс» № 166, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение. В результате трагедии погибли 28 человек, а более 132 получили ранения. Среди погибших оказались высокопоставленные чиновники, известные бизнесмены и две беременные женщины. Авария произошла в 21:30 по московскому времени на перегоне Угловка — Алёшинка, который находится на границе Тверской и Новгородской областей, в районе деревни Лыкошино. По официальной версии, причиной катастрофы стал теракт. Лидер «Кавказского эмирата» Доку Умаров признал ответственность за подрыв поезда.

Первый крестовый поход

В 1095 году папа римский Урбан II на Клермонском соборе объявил о начале Первого крестового похода. Инициатива была вызвана просьбой византийского императора Алексея I о помощи в защите Анатолии (Малой Азии) от сельджуков. Кроме того, одной из целей похода стало освобождение Иерусалима и Святой земли от мусульманского владычества. Первоначально призыв папы был адресован только французским рыцарям, но вскоре идея крестового похода распространилась по всей Западной Европе, охватив феодалов и простых людей. Участники похода, двигаясь по суше и морю, освободили западную часть Малой Азии от турок-сельджуков и устранили угрозу для Византии. В июле 1099 года они завоевали Иерусалим. В результате Первого крестового похода были созданы Иерусалимское королевство и другие христианские государства на территории Латинского Востока.