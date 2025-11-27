Трамп рассказал о состоянии раненых нацгвардейцев

Двое нацгвардейцев, пострадавших при стрельбе недалеко от Белого дома в Вашингтоне, находятся в критическом состоянии.

Об этом в соцсети Truth Socia написал президент США Дональд Трамп.

«Животное, которое стреляло в двух нацгвардейцев, — оба в критическом состоянии и сейчас — тоже тяжело ранено. Да благословит Бог нашу великую Национальную гвардию, всех военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — написал он.

26 ноября около 14:20 (23:20 мск) в Вашингтоне произошла стрельба в нескольких кварталах от Белого дома, в результате которой были ранены двое нацгвардейцев. Подозреваемого задержали, а Белый дом перевели в режим изоляции.

После инцидента президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором подтвердил, что задержанный приехал из Афганистана. Политик назвал эту страну «адской дырой на земле» и отметил, что стрелявшего «доставила администрация» его предшественника Джо Байдена.