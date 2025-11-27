МИД Польши отреагировал на закрытие генконсульства в России

Польша не видит оснований для закрытия своего Генерального консульства в Иркутске.

Об этом заявил официальный представитель польского МИД Мацей Вевер, передает Reuters.

«Мы приняли решение России об отзыве согласия, хотя считаем, что для этого не было оснований», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что Россия приняла решение об отзыве согласия на функционирование генконсульства Польши в Иркутске с 30 декабря. Сообщается, что данное решение стало ответной мерой на приостановку деятельности российского генконсульства в Гданьске.

19 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении закрыть последнее российское консульство на территории страны — в городе Гданьске.