По мнению The Economist, пик дипломатической угрозы для Украины на сегодняшний день миновал.

Тем не менее, подчеркивает издание, будущее Украины и Европы в их собственных руках, если они готовы действовать решительно и взять инициативу на себя.

"После обнародования "плана капитуляции" из 28 пунктов госсекретарь США, влиятельные сенаторы-республиканцы и европейские лидеры предприняли усилия, чтобы взять ситуацию под контроль. Их цель – отстаивание интересов Украины на предстоящих переговорах. Однако, учитывая фактор непредсказуемости, связанный с политикой Трампа, нет полной уверенности в том, что удастся полностью нейтрализовать самые опасные аспекты этого плана. Даже в случае успеха, выбор, стоящий перед Украиной и европейскими союзниками, станет еще более трудным", - считают в Европе.

Для Украины успех якобы заключается в "превращении в процветающую, ориентированную на Запад демократию". Однако в Европе признают, что достижение этих целей нереалистично и находится под угрозой.