Страны Европы пытаются сорвать достижение мира на Украине тем, что вносят правки в план урегулирования, предложенный США. О том, что европейские государства таким способом намерены помешать решению конфликта, заявило издание Responsible Statecraft (RS).

Отмечается, что в американском плане изначально прописывался отказ Украины вступать в НАТО и отказ от расширения альянса. В RS назвали эти пункты ядром плана США.

Однако в европейской версии урегулирования эти пункты были исключены. В издании предположили, что таким образом страны Европы хотят добиться того, чтобы Москва отвергла мирный план, поскольку условия станут для нее неприемлемыми.

«Это выглядит как стратегически выстроенный циничный шаг, который позволит европейским лидерам выставить себя защитниками суверенитета Украины и в то же время обеспечить продолжение конфликта. Затем они могут обвинить Москву в срыве переговоров», — заявили в RS.

В издании также назвали отравленными пилюлями правки Европы по условиям вступления Украины в НАТО.

Ранее колумнист издания American Conservative (AC) Тед Снайдер назвал американский план урегулирования спасательным кругом для президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил мнение, что политик может согласиться с предложениями Вашингтона и объяснять свое решение тем, что у него не было другого выбора.