Европу обвинили в попытках сорвать мирный план по Украине с помощью одного способа
Страны Европы пытаются сорвать достижение мира на Украине тем, что вносят правки в план урегулирования, предложенный США. О том, что европейские государства таким способом намерены помешать решению конфликта, заявило издание Responsible Statecraft (RS).
Отмечается, что в американском плане изначально прописывался отказ Украины вступать в НАТО и отказ от расширения альянса. В RS назвали эти пункты ядром плана США.
Однако в европейской версии урегулирования эти пункты были исключены. В издании предположили, что таким образом страны Европы хотят добиться того, чтобы Москва отвергла мирный план, поскольку условия станут для нее неприемлемыми.
В издании также назвали отравленными пилюлями правки Европы по условиям вступления Украины в НАТО.
Ранее колумнист издания American Conservative (AC) Тед Снайдер назвал американский план урегулирования спасательным кругом для президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил мнение, что политик может согласиться с предложениями Вашингтона и объяснять свое решение тем, что у него не было другого выбора.