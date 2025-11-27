Кулеба считает преувеличением называть США союзником Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев взаимодействует с Вашингтоном как партнер и называть США союзником Украины - это преувеличение.

"Украина работает с Соединенными Штатами как партнер, но США далеки от того, чтобы быть союзником, - отметил он в интервью испанской газете 20 Minutos. - Реальность такова, что США являются партнером Украины с определенными уникальными возможностями, которых ни у кого больше нет". "Но называть США союзником в этот момент было бы преувеличением", - считает экс-глава МИД.

По его версии, "никто не знает, будет ли мир достигнут в 2025, 2026 или 2027 году". Отвечая на вопрос, есть ли у Украины реальные шансы выиграть, он отметил, что все зависит от того, что считать победой.

"Я думаю, что если говорить реалистично, мы можем добиться прекращения огня с фактической линией, с боевой линией в ее нынешнем виде, не накладывая ограничений на суверенитет Украины, что включает армию, членство в Евросоюзе и другие вещи, - считает Кулеба. - Я бы считал это победой".

Как утверждал экс-министр, чтобы изменить ход конфликта, "нужен сложный набор решений", а не просто поставка определенного типа оружия.

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. По утверждению агентства РБК-Украина, делегации согласовали большую часть предложенной Вашингтоном программы, однако ряд ключевых пунктов был оставлен для обсуждения на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.