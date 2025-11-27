Лукашенко объяснил, почему Украина примет мирный договор

Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Украина согласится с новым мирным планом. Об этом сообщает БЕЛТА.

В четверг, 27 ноября, Лукашенко принял участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке. Во время встречи он заявил, что Минск поддерживает мирное урегулирование.

«Мы поддерживаем усилия [президента РФ] Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру. <…> Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор», - сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии заявил, что в противном случае украинские власти «полностью потеряют» страну. Лукашенко добавил, что «определенные силы» в Европе также должны отказаться от конфронтации.

FT: мирный план Трампа вызвал панику в Киеве и европейских столицах

Лукашенко подчеркнул, основные моменты мирного плана уже согласованы. По его словам, если американцы поведут себя как «дипломаты и настоящие юристы», договор будет заключен.

В ноябре стало известно о новом мирном плане, который США передали украинским властям. План требует от Украины значительных уступок, включая ограничение численности ВСУ и отказ от территориальных претензий. Также план предполагает постепенную отмену санкций против России.