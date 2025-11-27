Обзор иноСМИ: «суровое предупреждение» США союзникам Киева, Япония должна «сменить тон»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

США сделали «суровое предупреждение» союзникам Украины

Министр армии США Дэн Дрисколл сделал «суровое предупреждение» скептически настроенной аудитории западных дипломатов, собравшихся на прошлой неделе в Киеве на презентации «дружественного России» мирного плана, пишет The New York Times. По словам двух источников газеты, Дрисколл рассказал, что Россия наращивает потенциал и накапливает арсенал дальнобойного оружия. Собеседники NYT отметили, что намёк был ясен: урегулирование необходимо как можно скорее из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по ВСУ и даже «выйти за границы Украины». Западные чиновники, присутствовавшие на встрече с Дрисколлом, назвали наращивание российских запасов тревожным и заявили, что предупреждение американского министра нашло отклик.

The New York Times отметила, что традиционно США были более склонны критиковать Россию за наращивание арсенала, чем использовать производство российских вооружений как способ продать мирное соглашение, невыгодное противнику Москвы. Оценка США, согласно которой Москва накапливает ракеты, сигнализирует о важных изменениях в российской военной промышленности. Даже при растущей интенсивности операций у России остаются сотни дополнительных ракет в запасе, отмечается в статье. Один из опрошенных NYT экспертов заявил, что запуски ракет не поспевают за производством. Он добавил, что наступит момент, когда у ВСУ закончатся ракеты-перехватчики.

Глава ВС Швеции призвал перестать бояться Россию

Глава Вооруженных сил Швеции, генерал Микаэль Классон заявил Politico, что ЕС не можем позволить себе бояться России и «слишком сильно переживать» из-за возможной эскалации. Европейцы обвиняют Москву в серии провокаций и планируют «ответный удар», подчеркивается в статье. Однако Европа не хочет войны с ядерной державой и намерена отреагировать таким образом, чтобы «сдержать Москву, но не пересечь красные линии Кремля».

По словам двух высокопоставленных чиновников и трех дипломатов ЕС, идеи варьируются от совместных наступательных киберопераций против России до внезапных военных учений НАТО. Высокопоставленный военный заявил Politico, что «необходимо работать с союзниками, которые достаточно хорошо понимают образ мышления России и наладить сотрудничество в области информационной войны». НАТО, со своей стороны, скептически относится к идее наступательных операций, настаивая на оборонительной роли. Один из дипломатов НАТО назвал «асимметричные ответы» важной частью стратегии. Он подчеркнул, что в НАТО «не собираются опускаться до российской тактики».

Трамп после разговора с Си попросил Токио «сменить тон»

Через несколько дней после того, как новый премьер Японии Санаэ Такаити возмутила Китай, заявив, что операция против Тайваня может повлечь военный ответ Токио, глава КНР Си Цзиньпин провел получасовой телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Си «донес до сознания Трампа» принцип «одного Китая» с Тайванем в составе, а также мысль о совместной ответственности Вашингтона и Пекина за управление мировым порядком. По данным источников WSJ, позже в тот же день Трамп договорился о телефонном разговоре с Такаити и посоветовал ей не провоцировать Пекин в вопросе Тайваня и смягчить тон.

Совет Трампа был деликатным - он не давил на Такаити, чтобы та отказалась от своих слов. Японские чиновники заявили, что ситуация в любом случае вызывает беспокойство: Трамп не хочет, чтобы трения из-за Тайваня поставили под угрозу отношения США с Китаем. В октябре по итогам встречи с Трампом Си пообещал закупать больше сельскохозяйственной продукции у американских фермеров, сильно пострадавших от торговой войны. Эпизод с Такаити подчеркивает новую реальность в отношениях США и Китая. Торговое перемирие с Пекином и проблема Тайваня стали неразрывно связаны. Такаити разозлила Си в неподходящее для Трампа время, когда он налаживал отношения с китайским лидером.

США начали давить на Европу из-за иммиграции

Глава Госдепартамента США Марко Рубио поручил американским дипломатам в Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии оказывать давление на местные правительства, призывая их ограничить иммиграцию, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ, разосланный в посольства и консульства США. Дипломатов обязали отчитываться перед Рубио о правительствах, которые оказывают «чрезмерную поддержку» иммигрантам. Также Рубио призвал дипломатов подчеркивать «последствия преступных действий мигрантов», чтобы побудить правительства к ужесточению ограничений на въезд.

Дипломатам следует «регулярно взаимодействовать с принимающими правительствами и их соответствующими органами, чтобы выражать обеспокоенность США по поводу насильственных преступлений, связанных с лицами миграционного происхождения». Дипломаты должны направлять в штаб-квартиру Госдепартамента отчеты о преступлениях, связанных с иммигрантами, и сообщения о «политике, которая неоправданно благоприятствует иммигрантам в ущерб местному населению». Президент США Дональд Трамп и его ближайшие помощники не раз говорили о большом количестве иммигрантов как о бедствии для США и Европы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркивал, что восстановить западную цивилизацию не удастся, если Европа и Америка «разрешат въезд миллионам и миллионам нелегальных мигрантов, не прошедших проверку».

В Китае 11 человек стали жертвами поезда

На железнодорожной станции Куньмин-Лоян в китайской провинции Юньнань произошел несчастный случай: испытательный поезд сбил строителей. Как сообщает Sina, 11 человек погибли и еще двое получили ранения. После происшествия железнодорожное управление задействовало план экстренного реагирования и совместно с местными органами власти организовало спасательные работы.

Ранним утром 27 ноября поезд, испытывавший сейсмическое оборудование, сбил рабочих, которые вышли на пути на повороте у железнодорожной станции. Ведется расследование причин аварии. Транспортное сообщение на станции восстановлено, лечение пострадавших и сопутствующие работы проводятся в штатном режиме.