Тбилиси обвинил Каллас в блокировании диалога Грузии и ЕС

Страны Прибалтики выступают против восстановления диалога Евросоюза с Тбилиси, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В основном настроения в большинстве стран ЕС за диалог с Грузией, чего не скажешь о странах Прибалтики, которые против восстановления (диалога)», – сказала она Общественному ТВ Грузии.

По ее словам, «к примеру, на самом высоком уровне со стороны Франции были очевидные сигналы о необходимости восстановить диалог с Грузией и вести его».