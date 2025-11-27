На Западе объяснили изменение подхода Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп решил сменить подход к урегулированию конфликта на Украине, поскольку предыдущие попытки оказались неэффективными. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

По данным издания, после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским министр армии США Дэн Дрисколл встретился с группой европейских дипломатов, собравшихся в резиденции американского посла. Встреча была тепой, но напряженной.

Один из дипломатов потребовал объяснить, почему Вашингтон так резко сменил курс, отказавшись от попыток оказать давление на Россию с помощью санкций.

«Ответ, по словам американского и европейского чиновников, заключался в том, что другие способы прекращения войны оказались неэффективными. По словам Дрисколла, любые дальнейшие задержки будут стоить Украине большего количества жизней и территории, и Трамп хотел бы применить новый подход», — говорится в сообщении.

Ранее The New York Times (NYT) сообщала, что Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве пытался убедить союзников ускорить работу над мирным урегулированием конфликта на Украине. Как утверждают собеседники газеты, Дрисколл объяснил необходимость скорого урегулирования ростом ракетного потенциала России.