Последняя капля: Трамп пришел в ярость из-за «полезного идиота» России

Никита Бородкин

Попытка сорвать переговоры между США и Россией по украинскому конфликту не увенчалась успехом. Как сообщает РИА Новости, провокации бумерангом ударили по тем, кто его запустил, став последней каплей.

Публикация якобы прослушки телефонных разговор помощника президента России Юрия Ушакова с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым и спецпредставителем Трампа Стивеном Уиткоффом должна была, по замыслу провокаторов, дискредитировать последнего в глазах Трампа. Противники переговоров хотели представить его «полезным идиотом» России — такие заголовки в результате появились в американской и европейской прессе. Эффект получился прямо противоположным.

Теперь Уиткоффу вместо увольнения предстоит новая поездка в Москву — для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Предположительно, он поедет вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером — по словам президента США, он «участвует в процессе». Сын Трампа Дональд-младший поддержал версию, что публикация прослушки должна была подорвать мирные усилия.

«Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной... Хватит!», — написал он.

Схожего мнения придерживается Трамп, который отрицательно ответил на вопрос, беспокоит ли его то, что Уиткофф «слишком пророссийский». Президент подчеркнул, что он делает типичную для переговорщика вещь — пытается «продать это Украине» и «продать Украину России».

Трамп продолжает гнуть свою линию и повторяет, что Украина должна заключить сделку. Он продлил срок дедлайна для принятия решения Киевом, но при этом отказался срочно принять Владимира Зеленского, о чем настойчиво просили украинцы. Встречи не состоится до тех пор, пока «соглашение не будет окончательным». В результате теперь все зависит от того, какой вариант Уиткофф повезет в Москву — близкий к изначальному, или отредактированный на женевских переговорах США с Украиной и ЕС. И представитель Трампа явно не повезет в Москву то, что не устроит Россию.

Возвращать ситуацию к началу этого года, фактически обнуляя все, ради чего Уиткофф несколько раз прилетал в Москву к Путину, невыгодно Трампу. В его интересах — воспользоваться окном возможностей, которое возникло из-за целого ряда благоприятных факторов, и дожать Киев и Брюссель.