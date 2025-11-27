В США сделали неожиданное заявление о судьбе Европы

Экс-госсекретарь США Майк Помпео уверен в том, что для Европы «жизненно важно», чтобы конфликт на Украине закончился как можно быстрее, иначе он разрушит экономику европейских стран. Слова американского политика приводит Telegram-канал Пул N3.

По мнению Помпео, Европа «не может позволить себе затягивать» украинский кризис.

«Европе жизненно важно, чтобы этот конфликт закончился. Экономика европейских стран в последние год – полтора росла крайне медленно. И этот конфликт отвлекает их от того, что нам всем от Европы необходимо: чтобы она становилась более инновационной, творческой, развивала свою экономику», - пояснил он.

Бывший глава американского внешнеполитического ведомства уверен, что шанс на возвращение необходимых Европе темпов развития появится только тогда, когда

«оружие умолкнет».

Ранее стало известно о новом мирном плане из 28 пунктов, который Вашингтон передал украинским властям. По словам президента США Дональда Трампа, работа над документом продолжается. В Москве же отметили, что проект может быть положен в основу мирного соглашения.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала давление «единственным языком, на который реагирует Россия». Она пообещала продолжать усиливать давление «до тех пор, пока не появится реальная готовность двигаться по верному пути к миру».