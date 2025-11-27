Венгрия поддерживает вступление Сербии в Европейский союз (ЕС), но категорически против членства Украины.

Об этом в социальной сети Х заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Да членству Сербии в ЕС. Нет членству Украины в ЕС. Это позиция Венгрии», — написал он.

В опубликованном вместе с публикацией видео Сийярто подробнее изложил свои аргументы. По его словам, присоединение Сербии способствовало бы экономическому росту объединения.

Украина же, будучи «страной, находящейся в состоянии войны», по его мнению, не готова к вступлению, поскольку в ней «коррупционная машина действует на высшем государственном уровне». Он подчеркнул, что включение Украины может подорвать бюджет и отрасль сельского хозяйства ЕС.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, согласно документам Евросоюза, Украина не соответствует ни одному из критериев для получения членства в сообществе. Она отметила, что на Украине сложился недемократический режим, в котором отсутствует прозрачная и независимая судебная система и провалена борьба с коррупцией в высших эшелонах власти.