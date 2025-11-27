Канцлер ФРГ Фридрих Мерц продвигает идею использовать замороженные активы Российской Федерации для помощи Украине, но если это произойдет, то Москва даст неожиданный ответ, написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) финский политик Армандо Мема.

Соответствующий шаг может вызвать неожиданную реакцию, как со стороны европейской экономики, где клиенты потеряют доверие к финансам, так и со стороны России, поскольку это решение еще больше осложнит диалог с Москвой, поделился своей точкой зрения автор публикации.

Финский политик выразил надежду, что до этого не случится.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Берлин хочет максимально эффективно использовать заблокированные средства, чтобы предоставить Украине дополнительные беспроцентные кредиты на общую сумму около 140 млрд евро.

В МИД России не раз называли заморозку активов Российской Федерации в Европе воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на госактивы РФ. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию Западом замороженных активов России.