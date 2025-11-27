Эксперт раскрыл важную деталь плана Трампа, которую заметили не все

Обсуждаемый в западных СМИ переработанный план президента США Дональда Трампа по Украине станет не миром, а перемирием. Как сообщает «Царьград», об этом заявил политолог Данил Гуреев.

В изначальном мирном плане Трампа было 28 пунктов. После участия Европы и Украины в обсуждениях, он, судя по сообщениям СМИ, сократился до 19 пунктов. Согласно утечкам, исчезли требование об ограничении численности ВСУ, отказе от НАТО, пересмотрены территориальные вопросы, не упоминается статус русского языка и канонической Украинской православной церкви.

Политолог Гуреев считает, что Россия имеет к этому плану опосредованное отношение, и либо не принимала никакого участия в его составлении, или оно было довольно слабым.

«Хотя бы потому, что там есть пункты, которые российская сторона, я уверен, никак бы не продвигала — скажем, о членстве России в G8. В то же время, в плане нет пунктов, о которых постоянно говорит российское дипломатическое ведомство, в том числе, вопросы, связанные с Русской Православной Церковью на Украине», — сказал эксперт.

По мнению Гуреева, документ составлен американцами, а после ими же слит в СМИ. При этом политолог замечает, что Россия от этого плана не отказывается и неоднократно говорила о том, что его необходимо дорабатывать и перерабатывать.

Одновременно с этим пункты, которые убрал Киев, являются принципиальными для обоих сторон — без них речь пойдет не о мире, а перемирии, причем не на условиях России. Все остальное не является для Украины критически важным и не мешает ей дальше существовать.

Гуреев заключил, что Россия не согласится на удаление выбранных Украиной пунктов из возможного договора и будет настаивать на их полном выполнении. Требования Москвы же и вовсе могут оказаться жестче, в частности, по Херсонской и Запорожской областям.